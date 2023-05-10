Неспасение утопающих: Обращение к «кредитным брокерам» может обернуться долговой ямой

Людям с плохой кредитной историей выдают деньги под грабительские проценты.

В Москве — «кредитные брокеры» одной из контор вместо того, чтобы помогать людям — сажают своих клиентов в еще большую долговую яму. Людям с плохой кредитной историей они выдают деньги под грабительские проценты. Кроме того, заемщики рискуют потерять еще и собственное жилье. Есть ли шанс после обращения освободиться от такого кредитного рабства, разбирался Дмитрий Юзупчук.

Сергей ежемесячно получает зарплату — 65 тысяч рублей. Платежи по кредиту — в два раза больше.

«Обманывают брокеры. Вот мой график платежей на 25 лет. Он для меня кабальный, это смерть, понимаете!»

Так получилось после того, как Сергей обратился в компанию «Хатон», которая оказывает финансовые услуги. Ее сотрудники — помогают оформлять займы клиентам с плохой кредитной историей, а также занимаются рефинансированием — заменой старого кредита на новый, но уже на более выгодных условиях. Год назад — Сергей задолжал банку больше двух миллионов рублей, которые брал на покупку земельного участка. Проценты по займу — стремительно росли, условия перестали устраивать.

«Мне обещали данный кредит рефинансировать, но в итоге просто загнали в долговую яму. В очень глубокую. Сейчас у меня уже второй месяц платеж просрочен, а там все-таки в залоге моя квартира, единственная жилье», — сетует Сергей Афанасьев.

Кредитные брокеры подобрали для Сергея банк, который готов был провести процедуру рефинансирования. Пострадавший получил деньги под залог квартиры. Правда, позже стало ясно — условия оказались еще хуже. Проценты — неподъемные. А вот брокеры считают иначе. Они уверены — сделали все, что было в их силах.

«Вы мне обещали самые лучшие проценты».

«Так у вас самые лучшие проценты! В тех условиях, которые сейчас у вас есть».

«Какие условия, покажите мне?! 40 процентов годовых на 25 лет?! Вы думаете я доживу до 70 лет?! Да я сдохну раньше! Я через год умру, если буду с вами связываться».

Упитанные брокеры в модных костюмах — даже слушать не хотят о том, что Сергей оказался в долговой яме. Не их проблемы. Хотя, когда они заключали договор — были намного отзывчивее.

«Я потерял уже зрение и здоровье».

«Это бессмысленно, что вы сюда ходите, зачем?»

«Чтобы добиться справедливости и правды».

Что кредитные брокеры помогают оформить клиентам займ — это понятно. Не ясно то, как они стали участниками сделки по продаже квартиры.

Со слов еще одной пострадавшей Марины — в «Хатон» она попала после общения с телефонными мошенниками. Якобы они отправили ее туда, чтобы они помогли продать ее квартиру в кратчайшие сроки. Брокеры быстро сориентировались. Сразу же нашли инвестора. И чтобы сделку не признали фиктивной — начали задавать вопросы.

«Добровольно ли я продаю квартиру? А какие претензии к „Хатону“? То есть все четко! А не принимаете ли вы лекарства? А зачем продаете, за какую стоимость продаете? Съемка велась знакомого инвестора».

Юристы о мошеннических схемах уже давно знают. Но как с ними бороться — пока непонятно. Ведь договор составлен так, что не подкопаешься.

«Человек получая в банке пять миллионов, автоматически должен восемь. Миллион должен отдать брокерам, два миллиона инвестору нужно. И пять миллионов банку. Тем самым мы получаем под залог квартиры — восемь миллионов стоимостью десять миллионов — квартира», — поясняет адвокат Олег Колотушкин.

Специалисты советуют обращаться к кредитным брокерам только в исключительных случаях. Ведь зачастую не обладая финансовой грамотностью — можно оказаться в долговой яме, как это произошло с Сергеем.