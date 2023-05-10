Суд обязал Алексея Хотина заплатить 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35

Предпринимателя судили в закрытом режиме, чтобы защитить секретную информацию.

Суд обязал Алексея Хотина заплатить 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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Замоскворецкий суд Москвы обязал российского бизнесмена Алексея Хотина заплатить более 192 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Также с бенефициара лопнувшего банка «Югра» взыскали 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл». Об этом сообщило РИА Новости.

«По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — сказали в суде.

Дело рассматривали в закрытом режиме, чтобы защитить секретные сведения.

В прокуратуре установили, что группа компаний «Русь-Ойл» прибегала к схемам, которые помогали уйти от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Замоскворецкий суд также рассматривает еще одно уголовное дело с участием Хотина и других лиц — о хищении более 267 миллиардов рублей у банка «Югра». С 2019 года Алексей находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфоцыганка Елена Блиновская собрала с подписчиков пять миллионов рублей прямо во время суда о неуплате налогов.

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