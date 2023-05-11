«Ударил HIMARS»: Николай Валуев едва не погиб в Лисичанске

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 736

Депутат Николай Валуев едва не погиб во время последней поездки в Лисичанск

«Ударил HIMARS»: Николай Валуев едва не погиб в Лисичанске

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В опасный момент больше всего бывшего спортсмена и депутата поразило спокойствие людей, привыкших ко взрывам и близости смерти.

Боксер, общественный деятель и депутат Государственной думы Николай Валуев мог не вернуться из последней поездки в Лисичанск, Луганская народная республика (ЛНР). По словам бывшего спортсмена, случайность спасла его и находившихся рядом людей от верной гибели.

Без жертв, как отметил Валуев, все же не обошлось. Один человек скончался от травм, полученных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Остальным без преувеличения сохранила жизнь неисправность снаряда. Рядом с политиком упала ракета, выпущенная националистами из поставленной США реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS, но (ракета) не разорвалась. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате… Ему оторвало ноги и от потери крови он скончался», — рассказал Валуев корреспонденту издания «Абзац» накануне Парада Победы в Москве.

После удара, добавил депутат, он наблюдал, как российские танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе в нескольких километрах от линии фронта и противника. Когда военные услышали хлопки, тут же прикинули, откуда идет звук и резюмировали: «Нет, это не на нас».

Спокойствие бойцов поразило Валуева. К вопросам жизни и смерти, решил он, жители ЛНР уже относятся философски. Они просто и бесстрашно говорят о разрывающихся неподалеку снарядах — привыкли. В мирной жизни за пределами фронта такое, подчеркнул политик, людям и не слилось.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва пришла на помощь атакованным киевским режимом республикам Донбасса, отделившимся от Украины в 2014 году. В сентябре по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ. Киев не принял итогов голосования, ВСУ продолжает бои на границах утраченных территорий.

Ранее, писал 5-tv.ru, пограничники в Курской области вступили в бой с украинской диверсионной группой боевиков.

Тема:
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