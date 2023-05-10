Пограничники в Курской области вступили в бой с украинской ДРГ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 128

Очередная атака киевского режима завершилась неудачей.

Пограничники в Курской области вступили в бой с украинской ДРГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим открыл огонь на границе с Курской областью. Пограничники вступили в ответный бой с диверсионной группой боевиков, одетых в украинскую форму, сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что нацисты подобрались к поселку Теткино, однако после короткой перестрелки отошли от границы. В результате случившегося никто не пострадал.

Прежде стало известно, что российская армия обезвредила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Их деятельность была пресечена в районе населенных пунктов Синьковка и Берестовое. 

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник администрации президента Украины Алексей Титаренко погиб в зоне спецоперации.

 

Тема:
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