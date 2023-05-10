Пограничники в Курской области вступили в бой с украинской ДРГ
Очередная атака киевского режима завершилась неудачей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
Киевский режим открыл огонь на границе с Курской областью. Пограничники вступили в ответный бой с диверсионной группой боевиков, одетых в украинскую форму, сообщил источник 5-tv.ru.
Уточняется, что нацисты подобрались к поселку Теткино, однако после короткой перестрелки отошли от границы. В результате случившегося никто не пострадал.
Прежде стало известно, что российская армия обезвредила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Их деятельность была пресечена в районе населенных пунктов Синьковка и Берестовое.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник администрации президента Украины Алексей Титаренко погиб в зоне спецоперации.
- 10 мая
- «Должна сдаться»: Боррель заявил, что Украина не сможет противостоять России
- 10 мая
- Бойцы РФ сорвали три попытки украинских боевиков провести ротацию
- 10 мая
- На Украине анонсировали новое контрнаступление в случае неудачи первого
- 10 мая
- «Катастрофические жертвы»: Роберт Кеннеди-младший о реальных потерях ВСУ
- 10 мая
- Сотрудник офиса Зеленского ликвидирован в зоне спецоперации
- 10 мая
- «Считаю очевидным»: экс-главком НАТО в Европе назвал главный страх Запада в конфликте на Украине
- 10 мая
- Военкор «Известий» показал освобожденную от боевиков Новобахмутовку на видео
- 10 мая
- Александр Михайлов о поездках в горячие точки Донбасса: «Я там постоянно»
- 10 мая
- Буланова рассказала о своих чувствах во время выступления перед ранеными бойцами СВО
- 10 мая
- Специалисты для особых задач: Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?