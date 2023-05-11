Тарасова не спешит радоваться за Костомарова: «Будем жить и надеяться»

Знаменитый тренер считает, еще рано говорить, что фигурист поборол едва не убивший его недуг — впереди много испытаний.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не обрадовалась тому, что фигурист Роман Костомаров вышел на связь со внешним миром. По ее мнению, публика рано обрадовалась за спортсмена, так как впереди у него много трудностей. И пока в силах любящих его людей только поддерживать и верить в лучшее, в его силу и волю к жизни.

Впервые за четыре месяца Костомаров лично обратился к поклонникам. В своем блоге опубликовал фото и пост с благодарностью. Олимпийский чемпион, конечно, выглядел уставшим, измотанным болезнью, но он был жив и праздновал маленькую победу в огромном жизненном испытании. Вернулся с того света. Но теперь придется заново учиться существовать в новых обстоятельствах.

«Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам… Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», — написал Костомаров.

Фигурист не скрывал своих тревог, однако его коллеги и друзья воодушевились. Желание вернуться во внешний мир, пусть пока через соцсети — это уже большой шаг. Значит, он намерен бороться и дальше. Татьяна Тарасова в комментарии для Woman.ru подчеркнула, что пока даже не думала звонить спортсмену. Она уверена, что в его душе идет борьба, в которую лучше не вмешиваться со стороны.

«Зачем же сейчас у человека на голове сидеть? Пока ему не до нас. Еще много чего впереди, так что выкарабкался — это еще не почти, совсем не почти. Будем жить и надеяться, что у человека будет все хорошо», — сказала Татьяна Анатольевна.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие четыре месяца фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию конечностей — стачала стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. С ним работают реабилитологи, идет подготовка к протезированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких фильмах снимался Роман Костомаров.