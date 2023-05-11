Пожарные и медики часто опаздывают из-за запаркованных дорог: какие есть решения?

Жители крупных городов все чаще сталкиваются с серьезной проблемой. Из-за припаркованных во дворах автомобилей машины экстренных служб не могут пробраться к жилым многоэтажкам.

Медики и пожарные вынуждены терять драгоценные минуты, которые нередко стоят пострадавшим жизни. Как улучшить ситуацию? Инициативы изучил корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

«Нужно не повредить автомобиль, так как, к сожалению, либо очевидцы, либо сами пожарные будут оплачивать стоимость этого ремонта. В законодательстве пока нет той нормы, когда пожарные могут отбуксировать автомобиль или, например, оттянуть его силой», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

Общественники еще пять лет назад предлагали не церемониться, а дать добро спецтранспорту таранить все на своем пути — все-таки жизни людей важнее «железа». Депутаты даже рассматривали возможность узаконить эту инициативу, но документ не одобрили. Дело в том, что возникло много вопросов. В частности, если скорая заденет припаркованную легковушку, то сможет ли потом довезти пациента до больницы. Да и кто будет отвечать и платить за ущерб, размер которого может исчисляться миллионами?

В Канаде и Израиле подобную идею, наоборот, поддержали. Спецтранспорту позволили идти напролом, правда, только в том случае если это действительно жизненно необходимо. Однако решение фактически есть только на бумаге. По словам израильского полицейского, далеко не каждый рискнет пойти на таран. В частности, из-за бумажной волокиты и судебных исков, которыми могут завалить автомобилисты.

Эксперты сходятся в одном. Решать проблему нужно иначе — расширять парковки и проезды во дворах, а также выделять пространства для транспорта экстренных служб. В столице такие места обозначают специальной разметкой или знаками «Стоянка запрещена».

«Несанкционированное перекрытие дороги, препятствующее проезду пожарной машины, предполагает штраф до трех тысяч рублей. По препятствию проезда автомобиля скорой медпомощи — штраф для физлиц до пяти тысяч рублей, либо административный арест», — напомнил законы адвокат Самвел Абрамян.

Вот только такие санкции отпугивают не всех. Находятся те, кому проще заплатить незначительный штраф, если он вообще придет, чем тратить время на поиск другого места. Как итог — в случае ЧП передвигать машину безответственного автомобилиста приходиться его соседям — уже вручную. Пожарным расчетам и экипажам скорой помощи порой ничего не остается, как бросать технику и бежать к месту происшествия. Либо ждать, когда путь к месту происшествия станет свободным.