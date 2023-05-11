В случае прихода «левых» к власти в Словакии, Украина может потерять ключевого союзника в Европе, считает обозревать британского издания The Spectator Уильям Наттрасс.

В случае победы на выборах партии SMER, власти Киева останутся без стратегически важного союзника. Такая вероятность вполне высока, ведь результаты опросов показывают, что сейчас это движение лидирует. Партию возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, который критикует действия западных стран относительно украинского вопроса. Он также неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Украине.

Британский журналист отмечает, что большинство жителей страны поддерживает политические взгляды Фицо. Об этом свидетельствуют и данные опроса, в котором половина жителей страны хочет победы России.

«Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии», — написано в материале издания The Spectator.

На данный момент Братислава является важным транзитным узлом поставки западных вооружений на Украину. Кроме того, у страны есть политическое влияние в вопросах кризиса, связанного с избытком украинских сельскохозяйственных товаров.

Поэтому, потеря такого союзника значительно скажется на позиции Киева относительно украинского вопроса.

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