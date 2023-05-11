«Интерес к нему»: Бабкина рассказала про отношения с Рябовым

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Надежда Бабкина опровергла слухи об отношениях с Сергеем Рябовым

«Интерес к нему»: Бабкина рассказала про отношения с Рябовым

Фото: www.globallookpress.com / Alena Kalita

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Знаменитость уверена, что о сбитых летчиках никто не судачит.

Избранник певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор в последнее время куда-то пропадает. Фанаты уверены, что между возлюбленными явно что-то не так. Вероятно, причиной разрыва является молодой любовник вокалистки. Тем более, знаменитость всегда весела и активна, вокруг нее крутится много мужчин. Неужели у исполнительницы теперь новый принц?

Как отмечает издание 7Дней.ru, таким как раз мог стать Сергей Рябов. Он часто появляется на публике вместе с Бабкиной. Даже на прощании с модельером Валентином Юдашкиным певица была с 32-летним помощником. Что именно связывает звезд? Неужели между ними возникли страстные чувства? На этот вопрос ответила сама Надежда Георгиевна. Она опровергла все слухи, переплетающиеся вокруг потенциальной пары.

«Сергей — мой помощник, большой друг и важное звено в команде театра „Русская песня“. К счастью, он, как и я, все кривотолки воспринимает с улыбкой и понимает, что любая шумиха вокруг артиста говорит о том, что интерес к нему не угасает. Согласитесь, о сбитых летчиках никто не судачит. А за Женю не беспокойтесь — мы вместе и расставаться не собираемся», — заявила вокалистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук Надежды Бабкиной планирует записать совместную песню со знаменитой бабушкой.

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