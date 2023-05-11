Секс-рабство или убийство? Посольство РФ на Филиппинах ищет пропавшую россиянку

Мать забила тревогу, когда ее дочь перестала выходить на связь после приезда на Филиппины. Есть версия, что девушку могли забрать в сексуальное рабство или продать на органы.

Посольство России на Филиппинах начало выяснение обстоятельств, связанных с таинственным исчезновением 22-летней Юлии Чумак. После обращения матери девушки Татьяны Ковалевой сотрудники консульского отдела начали заниматься поиском россиянки, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство.

Юлия якобы прибыла в Манилу 6 мая, чтобы устроиться работать в одну из местных филиппинских компаний Metrocity Ai. Ее мать утверждает, что она должна была получить должность frontend-разработчика. Девушка в 2022 году успешно закончила МГТУ им Н. Э. Баумана и начала преподавать информатику. Однако, работать в IT-компании россиянка так и не начала. С момента прилета на Филиппины она так и не выходила на связь с родственниками. В социальные сети не заходила, а сообщения в мессенджерах до нее не доходят.

Свое последнее сообщение Юлия написала в 21:00 по филиппинскому времени (16:00 по мск). Мать ответила дочери спустя 30 минут, но это СМС девушка так и не прочитала. На телефонные звонки не отвечает, включается автоответчик. Татьяна тут же забила тревогу и попросила помощи у россиян, которые находятся на Филиппинах.

Неравнодушные соотечественники не остались в стороне и съездили в офис компании, в которую устроилась Юлия Чумак. Мать рассказывает: они выяснили, что никакой фирмы не существует, трубку никто не поднимает, а в социальных сетях компании практически нет подписчиков. Позже весьма сомнительная организация опубликовала пост, в котором сообщила, что не имеет отношения к пропавшей россиянке.

По словам обеспокоенной матери, полиция Филиппин не отвечает на телефонные звонки и отказывается организовывать поиски. Тогда семья Чумак обратилась в консульство, но получила ответ, который заставил беспокоиться еще сильнее. Сотрудники представительства предположили, что девушку скорее всего забрали в сексуальное рабство или продали на органы.

Существует версия, что Юлия вовсе не прилетела в Манилу, поскольку сотрудники авиакомпании не могут найти ее ФИО в базе данных пассажиров. А некоторые знакомые пропавшей утверждают, что девушка на самом деле собиралась в Турцию. Однако это всего лишь догадки и теории, официально неподтвержденные.

А пока власти Филиппин бездействуют, в дипломатической миссии в Маниле матери Юлии рекомендовали обратиться с заявлением в органы внутренних дел РФ об объявлении девушки в розыск по линии Интерпола.

Ситуацию с пропажей девушки контролируют в посольстве РФ на Филиппинах, а интернет-пользователи организовали поиски россиянки.

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