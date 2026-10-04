Купила за миллионы рублей: Porsche москвички оказался в розыске Интерпола

Porsche Cayenne, купленный москвичкой за миллионы, оказался в розыске Интерпола

Porsche Cayenne, купленный москвичкой за миллионы, оказался объявлен в розыск Интерполом.

Еще в июле 2024 года Арина И. купила иномарку в петербургской фирме. Спустя два года, в сентябре 2026-го, на Тверской улице в Москве машину остановили инспекторы ДПС. Полицейские уведомили владелицу, что автомобиль находится в розыске Интерпола. Машину девушки изъяли.

Как стало известно 5-tv.ru, покупательница потребовала от продавца вернуть 9,78 миллиона рублей, направив при этом досудебную претензию.

Фирма в свою очередь отказалась возвращать средства, утверждая, что во время совершения сделки информация о розыске машины отсутствовала. Арина подала заявление в полицию в надежде на компенсацию причиненного ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за какие нарушения могут безвозмездно конфисковать машину. Такое может произойти, если водитель совершил три преступления, связанных с правилами дорожного движения. При этом инициатива не может исходить от сотрудников ГИБДД: конфискация автомобиля возможна только при наличии обвинительного приговора.

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