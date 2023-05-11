В России стало труднее чинить иностранную бытовую технику

Проблему могли решить китайские аналоги, однако что-то пошло не так.

Владельцы бытовой техники Bosch из РФ испытывают трудности с ремонтом: теперь определенные поломки нельзя оперативно исправить. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов по ремонту электроприборов.

Уточняется, что сложности связаны с недостатком электронных блоков управления для восстановления стиральных машин — особенно для недавно купленных моделей. В том числе сильно ощущается нехватка деталей для встраиваемой техники.

Трудности вызваны отсутствием подходящих аналогов для оригинальных запчастей, которые нельзя привезти в РФ по параллельному импорту с европейских производств. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, китайские аналоги не показывают себя достаточно эффективно.

Детали стало проблематичнее привозить в Россию, потому что производители начали сильнее контролировать отгрузки под страхом санкций, а посредники теперь работают максимально осторожно.

Это негативно отразилось на логистических цепочках, восстанавливать которые нужно несколько месяцев, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Как отметили в Минпромторге, с импортом деталей иногда возникают логистические трудности из-за антироссийских санкций, однако они решаются. Также ведомству не поступало какой-либо информации о недостатке запчастей от поставщиков техники или торговых сетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России на 12% может подорожать иностранная бытовая техника.