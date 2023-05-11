Пьяный отец пытался зарезать пятилетнего сына, но чудо спасло ребенка

Обезумевший родитель совершил шесть попыток расправиться с наследником.

Разъяренный отец чуть не убил пятилетнего сына после употребления горячительных напитков. Чудовищная история произошла в Петропавловске-Камчатском. Мужчина скрасил праздничный день 9 мая существенным количеством алкоголя. Однако в злополучный момент его что-то разозлило. Козлами отпущения стали родственники 37-летнего гражданина. В первую очередь он напал на малолетнего ребенка.

«Отец схватил кухонный нож и шесть раз попытался ударить мальчика. Но пятилетний сын изо всех сил сопротивлялся и сумел отбиться от атаки вместе с мамой», — сообщил источник 5-tv.ru.

В итоге у ребенка остались порезы на груди и плечах. Мама мальчика всячески пыталась помешать разъяренному мужу, она подставляла свои руки под острие ножа. Благодаря сопротивлениям ребенка и усилиям женщины — мальчик не получил серьезных ранений. Когда супруге удалось оттолкнуть яростного мужа, она выбежала из квартиры вместе с сыном.

Пострадавшему ребенку уже помогли в больнице, сейчас с ним все хорошо. А вот любителя выпить и подраться с детьми — задержала полиция. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Благовещенске мужчина убил десятимесячного сына и напал с ножом на жену.