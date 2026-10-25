Савельева и Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 711 0

Пара сообщила, что решение было обоюдным, а отношения остаются прекрасными.

Савельева и Сафонов объявили о разводе — причина разрыва

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов решили расторгнуть брак после 17 лет совместной жизни. Об этом пара сообщила в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Мы решили развестись. Бывает такая история, что если люди хотят сохранить то, что есть сейчас, то они разводятся», — приводит слова Савельевой.

В ролике супруги объяснили свой шаг любовью друг к другу.

«Просто потому что мы очень сильно любим друг друга», — сказали они.

По словам пары, они остаются близкими людьми.

«Мы — родные друг другу люди, вместе родили ребенка», — подчеркнули супруги.

При этом Сафонов не исключил, что у пары еще есть шанс все восстановить. Пока же решение развестись остается в силе.

В конце сентября Савельева высказалась о личной жизни. Тогда певица заявила, что пара проходит сложный период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак актрисы Зои Бербер, известной по сериалу «Реальные пацаны», и ее коллеги Максима Белобородова официально признан расторгнутым

Решение о прекращении союза двух артистов принял мировой судья участка № 177 московского района Раменки. С инициативой развода выступила Бербер. При этом после появления сообщений об этом ее уже бывший супруг заявлял журналистам, что не располагает подобной информацией и что они продолжают совместное проживание. Обстоятельства разрыва их отношений не разглашаются.

Актеры заключили брак в феврале 2024 года. Летом того же года у них родился сын Максим. Помимо этого, Бербер растит дочь Надежду, появившуюся на свет в прежних отношениях со сценаристом Александром Синегузовым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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