Заикина победила в многоборье клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 в Японии

Яна Заикина — победительница в многоборье клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 в Японии. Яна набрала 104,700 балла. Следом с огромным отрывом оказались спортсменки из США и Израиля.

Яна является чемпионкой Европы и серебряным призером национального первенства, входит в основной состав сборной России. Она живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Готовят гимнастку Евгения Елисеева и Ольга Минигалина.

Перед международным стартом олимпийская чемпионка Алина Кабаева лично помогала Яне Заикиной готовиться и дала совет, как сохранять спокойствие при выполнении программы.

В Токио нашу страну представляет команда Международной ассоциации «Небесная грация». В составе команды, помимо Заикиной, есть Мария Борисова, которая живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, и София Ильтерякова. Гимнастки являются партнерами Международной ассоциации «Небесная грация». AEON Cup называют клубным чемпионатом мира. Алина Кабаева побеждала на этом турнире пять раз.

AEON Cup — это ежегодный международный клубный турнир по художественной гимнастике в Токио. Его особенность заключается в том, что за общий результат борется не национальная сборная, а клубная команда в составе двух сеньорок и одной юниорки. В 2026 году российские гимнастки были освобождены от квалификации и стартовали с финальной части, так как в 2025 году наши спортсменки заняли второе место.

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