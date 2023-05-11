«Одно из первых, где я одет»: Родион Газманов опубликовал фото из детства
Родион Газманов опубликовал детское фото
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Черно-белый снимок был обработан с помощью нейросетей.
Аудитория знает Родиона Газманова не только как певца и наследника знаменитой семьи, но и как заядлого холостяка.
Через пару месяцев старшему сыну певца Олега Газманова исполнится уже 42 года. Несмотря на солидный возраст, семьей и детьми артист еще не обзавелся.
На данный момент мужчина полностью отдает себя карьере и хранит детали личной жизни под строгим замком. Многочисленным поклонникам певца остается только гадать, почему сердце такого харизматичного и успешного мужчины до сих пор не занято.
Впрочем, фанаты верят, что рано или поздно старший сын Газманова встретит «ту самую», создаст семью и будет делиться кадрами с очаровательными малышами. А пока на странице артиста в социальной сети красуются лишь его собственные детские фото, сообщает издание dni.ru.
Так, Газманов-младший опубликовал черно-белую фотографию маленького себя. Музыкант поделился, что благодаря нейросети ему удалось сделать фото цветным. Также он заметил, что этот кадр стал одним из первых его снимков в одежде.
«Это одно из первых фото, где я одет. И вообще, почему люди так любят фотографировать своих детей с голой задницей после рождения, а? У всех же есть такая фотография, признавайтесь», — написал Родион Газманов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Газманов поздравил россиян с Днем Победы.
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