Больше давления — крепче бетон: Газманов поздравил россиян с Днем Победы

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 481

Газманов: День Победы делает всю страну монолитной

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Певец уверен, что давление извне делает нашу страну только сильнее.

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Россию и всех ее граждан с Днем Победы. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отметил певец, очень важно помнить и чтить подвиги своих предков и всех ветеранов. Именно это делает Россию сплоченной страной.

«Об этом каждый год говорится много слов и сейчас это особо важно, потому что это именно тот день, который всю страну делает монолитной. Чем больше давления, тем крепче бетон! С Днем Победы!» — сказал Газманов в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

Не секрет, что Олег Газманов активно поддерживает свою страну и защищающих Донбасс солдат. Свою позицию он подкрепляет не только творчеством, но и реальным делом. Кроме того, родители Газманов прошли Великую Отечественную войну, поэтому артист с особым уважением и трепетом относится к ветеранам и победе в этой войне.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление с Днем Победы от Ларисы Долиной

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
9 мая
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы
9 мая
В Ивангороде провели митинг по случаю Дня Победы
9 мая
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
9 мая
Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России
9 мая
Военный летчик и герой войны: Александр Буйнов о подвигах своего отца в ВОВ
9 мая
Провожавший бойцов мальчик Алеша из Белгородской области приехал на парад Победы
9 мая
«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
9 мая
«Бессмертный полк» шагает среди звезд: знаменитости о подвигах своих предков
9 мая
В России отгремели первые салюты в честь Дня Победы
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

19:36
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
19:29
Американцы не могут объяснить способность России сбивать ракеты HIMARS
19:15
Эксклюзивные кадры уничтожения гаубицы западного производства в ДНР
19:11
Блиновская во время суда собрала пять миллионов рублей с подписчиков
19:05
Игорь Додон назвал Владимира Путина патриотом России
18:58
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео