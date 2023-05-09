Больше давления — крепче бетон: Газманов поздравил россиян с Днем Победы
Газманов: День Победы делает всю страну монолитной
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Певец уверен, что давление извне делает нашу страну только сильнее.
Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Россию и всех ее граждан с Днем Победы. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отметил певец, очень важно помнить и чтить подвиги своих предков и всех ветеранов. Именно это делает Россию сплоченной страной.
«Об этом каждый год говорится много слов и сейчас это особо важно, потому что это именно тот день, который всю страну делает монолитной. Чем больше давления, тем крепче бетон! С Днем Победы!» — сказал Газманов в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.
Не секрет, что Олег Газманов активно поддерживает свою страну и защищающих Донбасс солдат. Свою позицию он подкрепляет не только творчеством, но и реальным делом. Кроме того, родители Газманов прошли Великую Отечественную войну, поэтому артист с особым уважением и трепетом относится к ветеранам и победе в этой войне.
Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление с Днем Победы от Ларисы Долиной.
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