Певец уверен, что давление извне делает нашу страну только сильнее.

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Россию и всех ее граждан с Днем Победы. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отметил певец, очень важно помнить и чтить подвиги своих предков и всех ветеранов. Именно это делает Россию сплоченной страной.

«Об этом каждый год говорится много слов и сейчас это особо важно, потому что это именно тот день, который всю страну делает монолитной. Чем больше давления, тем крепче бетон! С Днем Победы!» — сказал Газманов в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

Не секрет, что Олег Газманов активно поддерживает свою страну и защищающих Донбасс солдат. Свою позицию он подкрепляет не только творчеством, но и реальным делом. Кроме того, родители Газманов прошли Великую Отечественную войну, поэтому артист с особым уважением и трепетом относится к ветеранам и победе в этой войне.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление с Днем Победы от Ларисы Долиной.