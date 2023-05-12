Герои напоминают детей: прошла премьера спектакля «Авлабар, или Новая Ханума»

В МХТ имени Чехова представили постановку в новом прочтении.

На основной сцене МХТ имени А. П. Чехова прошла премьера спектакля «Авлабар, или Новая Ханума» режиссера Виктора Крамера по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели.

Одна из самых знаменитых версий музыкального спектакля «Ханума» была поставлена еще в 1972 году советским театральным режиссером Георгием Товстоноговым, а в 1978 году — записана телеверсия постановки. Примечательно, что режиссер спектакля в новом прочтении Виктор Крамер является учеником самого Товстоногова.

«Какая-то, наверное, связь есть. <…> Неуправляемым сознанием всплыло это название. Может быть, даже не столь прямое ассоциирование с постановкой Георгия Александровича, а в целом с каким-то, знаете, необходимым сегодня праздником, какой-то радостью человеческой простой», — делится Виктор Крамер с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам режиссера «Новой Ханумы», за основу спектакля взят первоисточник, тем не менее, МХТ им. Чехова не изменяет своим новаторским традициям. Для постановки были переписаны диалоги, песни, стихи.

«Время меняется, меняются ритмы, меняются слова, меняются диалоги, меняется энергия: окружающая нас и наша собственная. Поэтому мы, когда посмотрели те тексты, поняли, что сегодня мы бы хотели рассказать эту историю по-иному», — объяснил Виктор Крамер.

Как признается режиссер, с помощью спектакля ему хотелось передать зрителю чувство легкости, праздника и наполнить публику верой в чудо, заставив по-новому взглянуть на окружающую действительность, полную черствости и жестокости.

«Для нас очень важно, чтобы зритель ощутил радость этого небольшого уютного мирка, существование которого во многом определяется нами, нашим ощущением, нашей чуткости к нему. Мы легко можем его разрушить, а может сохранить, поэтому, конечно, в этой истории есть посылы в сегодняшний день», — считает Крамер.

В этом придуманном мире есть свои собственные законы, и они отличаются от тех, по которым привыкли жить многие люди. Персонажи этой постановки лишены внутренней противоречивости, а в своей человеческой простоте скорее напоминают детей, которые напрямую и без лишнего лицемерия выражают эмоции.

«Они очень открытые, в своих страстях. <…> Они если любят, то любят. Если ругаются, то ругаются», — делится Виктор Крамер.

По сюжету две свахи — Ханума, которую играет Ирина Пегова, и Кабато в исполнении актрисы Янины Колесниченко соперничают между друг другом, каждая хочет, чтобы старый князь Васо Пантыашвилли выбрал именно ее невесту.

«У нас есть такой закон, что я (героиня Ирины Пеговой Ханума — Прим. ред.) для того, чтобы соблюдать в этом мире равновесие. Потому что брачными узами мир укрепляется», — рассказывает Ирина Пегова.

Интересно, что сама Ханума ни разу не была связана узами брака, тем не менее она свято верит, что каждый должен там побывать. Более того, героиня беспокоится не только о жителях Авлабара, одного из старейших районов Тбилиси, где и происходит само действие, но и о самих зрителях. Во время спектакля Ханума вручает незамужним дамам и неженатым мужчинам из зала свои визитки, чтобы каждому помочь найти своего спутника жизни. К тому же символичен тот факт, что героиня носит не юбку, а именно брюки.

«В оригинале написано, что она — шайтан в юбке. Она не женщина и не мужчина, она на нейтральной территории», — объясняет Пегова.

Исполнитель роли князя Васо Пантыашвили Артур Ваха охарактеризовал своего героя такими чертами как детскость и безрассудство. А в самом спектакле, по мнению актера, задействован художественный прием гиперболизации.

«Здесь очень верхняя планка градусности, как в любой клоунаде, допустим. У меня была мечта когда-то быть клоуном, и вот это все немножечко осуществляется к концу жизни», — рассказал Васо Пантыашвили.

Хореограф спектакля Ирина Кашуба поделилась, что при постановке номеров она соединила аутентичность с современной хореографией, а основная сложность заключалась в том, чтобы совместить драматический театр и мюзикл.

«Для меня это был своего рода выход из зоны комфорта. В том плане, что все рождалось здесь и сейчас, а когда есть такие сложные музыкальные номера, когда свет завязан с музыкой, когда это все на таймкоде и при этом совместить драматический театр — вот это, наверное, была самая сложная задача», — рассказала Кашуба.

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