Инновации для дачников: в России появятся умные теплицы

Разработка позволит растениям находиться в оптимальном микроклимате.

Российские дачники скоро смогут заходить в свои теплицы только для того, чтобы собрать урожай. Которого, к слову, станет в разы больше. Все это поможет обеспечить новейшая разработка Пензенского университета, где нашли способ сделать теплицу умной. Как у них это получилось, расскажет корреспондент Анна Воропай.

С помощью изобретения в парниках можно будет выращивать что угодно, ведь для каждой культуры появится возможность создать оптимальный микроклимат. При этом еще больше пользы получат фермеры: они смогут экономить до половины платы за электричество, за счет чего возможно снижение цен на овощи.

«Был создан данный датчик, он позволяет в течение нескольких секунд определить, как чувствует себя растение в данной фазе его роста при определенных условия окружающей среды. И сделать вывод: хорошо чувствует себя растение или плохо. Нужно ли менять климатические условия или нет. За смену параметров отвечает искусственный интеллект. В режиме реального времени он постоянно получает фотографии с камеры. И по снимкам определят — сколько на растении листьев, их общий объем, выявляет фазу роста. С этими данными система может подобрать нужный режим освещения и решить, когда придет пора собирать самые вкусные плоды», — говорит студент Пензенского университета Сергей Маркелов.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Рамис Фазылов уточняет, что огородники могли бы собирать в разгар сезона в пять раз больше огурцов. Все, что для этого требуется, это создать в парнике идеальные условия.

«У меня проблема с отоплением. Потому что у меня здесь нету газификации. Из-за этого у нас получается и болезни — например, корневой гниль, если у вас холодна почва начинается. Из-за влажности начинаются другие болезни», — сетует Фазылов.

Когда искусственный интеллект научат дистанционно менять в теплице температуру и влажность, разработка может заинтересовать еще и дачников. Без опасений за урожай они смогут уезжать на всю рабочую неделю и контролировать грядки со смартфона.

Умная теплица может пригодиться и крупным фермерским хозяйствам — их искусственный интеллект сможет защитить их от ошибок человека, который может просто не заметить, что растение начинает желтеть.

Агроном по защите растений, эксперт Московской академии сельского хозяйства Анна Кулакова добавляет, что машина способна открывать форточки в теплице и контролировать проведение испытаний.

«Грамотных специалистов не так много, их сложно найти, привлечь. Возможно, использование этой технологии позволит подтянуть уровень всех агрономов, кто будет пользоваться этой технологией», — объясняет руководитель направления «Семена» для компании-производителя семян Ольга Кондакова.

Пока главный вопрос специалистов — сколько будет стоить разработка Пензенского университета. Предварительные подсчеты показывают: с помощью умной теплицы можно будет меньше платить за свет и тепло.

«Соответствующие системы освещения позволяют экономить до 40 процентов электрической энергии. Плюс еще экономия по теплу, то реально на уровне 50 процентов экономия электрической энергии будет», — считает завкафедрой электроэнергетики и электротехники Пензенского университета Василий Ашанин.

Чтобы обучить искусственный интеллект точно определять фазу роста, разработчикам нужно хотя бы два сезона — так система сможет запомнить весь цикл развития растений. Подобный эксперимент здесь готовы проделать с каждой культурой. И создать ей оптимальные условия.