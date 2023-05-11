В аэропорту Домодедово задержали женщину с люксовыми украшениями

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Женщина попалась на нежелании платить таможенные пошлины.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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В аэропорту Домодедово задержали россиянку с багажом, полным драгоценностей. Женщина прилетела в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов и попыталась тайно ввезти люксовые украшения.

Часы, браслет, кольца и серьги ювелирных домов Graff и Cartier вышли по стоимости почти на семь с половиной миллионов рублей. Все — из золота, бриллиантов, изумрудов и оникса.

И это богатство не было задекларировано. Пассажирка пыталась пронести ценный груз через «зеленый» коридор, чтобы не платить таможенные пошлины в размере двух миллионов рублей. Теперь ей грозит уголовное дело о контрабанде.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше тысячи ушастых мохнатых нелегалов-чебурашек задержали приморские таможенники.

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