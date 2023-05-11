«Или идиот или манипулятор»: Министр юстиции Польши взъелся на канцлера ФРГ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Министр юстиции Польши Зиобро назвал «идиотом» канцлера ФРГ Шольца

«Или идиот или манипулятор»: Министр юстиции Польши взъелся на канцлера ФРГ

Фото: Reuters / FABRIZIO BENSCH

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Шольц явно обманывает граждан и пытается переврать исторические факты, уверены в Варшаве.

Канцлер Германии Олаф Шольц похож на руководителя Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Такое мнение выразил Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро на пресс-конференции. Он прокомментировал пост немецкого канцлера в Twitter посвященный окончанию Второй мировой войны.

«Абсурду и лжи есть предел, оскорбив реальные жертвы Второй мировой войны, канцлер ФРГ его перешел. Он или идиот, или манипулятор», — сказал Зиобро.

По мнению Зиобро немецкий канцлер обманывает граждан и пытается переврать исторические факты.

Ранее Шольц заявил в соцсетях, что Германия и весь мир «освободились от тирании национал-социализма» 78 лет назад. Он отметил, что ФРГ — демократическое правовое государство, которое «не само собой разумеющееся». Поэтому страну нужно защищать ежедневно.

К слову, ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что у Запада не существует компромиссов для политиков и он не будет хорошо относится к России. Когда Олаф Шольц говорит о мире и завершении украинского конфликта, то пускает пыль в глаза, уверен эксперт. На самом деле Германия вместе с другими странами Запада всегда будет поступать только в своих интересах и даже не подумает о других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России.

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