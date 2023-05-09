Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы» России. Так он назвал прошедший в Москве парад Победы, выступая в Европарламенте. Трансляцию вел телеканал N-TV.

«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — заявил политик.

Шольц призвал Европу продемонстрировать миру «единый голос» и подчеркнул, что все 27 стран — членов ЕС продолжат работать над ужесточением санкций против России. По мнению канцлера, Европе необходимо усилить оборонную стратегию, а также увеличить поставки боеприпасов и средств ПВО Украине.

Президент России Владимир Путин в своей речи на Красной площади заявил, что против России вновь развязана война, однако она дала отпор международному терроризму и встала на защиту жителей Донбасса. При этом для россиян нет недружественных и враждебных народов — ни на Западе, ни на Востоке, отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены в День Победы объявить о новом пакете помощи Украине.