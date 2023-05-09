Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России
Немецкий политик заявил, что несмотря ни на что надо продолжать работать над ужесточением антироссийских санкций.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы» России. Так он назвал прошедший в Москве парад Победы, выступая в Европарламенте. Трансляцию вел телеканал N-TV.
«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — заявил политик.
Шольц призвал Европу продемонстрировать миру «единый голос» и подчеркнул, что все 27 стран — членов ЕС продолжат работать над ужесточением санкций против России. По мнению канцлера, Европе необходимо усилить оборонную стратегию, а также увеличить поставки боеприпасов и средств ПВО Украине.
Президент России Владимир Путин в своей речи на Красной площади заявил, что против России вновь развязана война, однако она дала отпор международному терроризму и встала на защиту жителей Донбасса. При этом для россиян нет недружественных и враждебных народов — ни на Западе, ни на Востоке, отметил президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены в День Победы объявить о новом пакете помощи Украине.
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