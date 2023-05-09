Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Немецкий политик заявил, что несмотря ни на что надо продолжать работать над ужесточением антироссийских санкций.

Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Тема:
День Победы 9 Мая

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы» России. Так он назвал прошедший в Москве парад Победы, выступая в Европарламенте. Трансляцию вел телеканал N-TV.

«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — заявил политик.

Шольц призвал Европу продемонстрировать миру «единый голос» и подчеркнул, что все 27 стран — членов ЕС продолжат работать над ужесточением санкций против России. По мнению канцлера, Европе необходимо усилить оборонную стратегию, а также увеличить поставки боеприпасов и средств ПВО Украине.

Президент России Владимир Путин в своей речи на Красной площади заявил, что против России вновь развязана война, однако она дала отпор международному терроризму и встала на защиту жителей Донбасса. При этом для россиян нет недружественных и враждебных народов — ни на Западе, ни на Востоке, отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены в День Победы объявить о новом пакете помощи Украине.

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