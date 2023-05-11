Глава Минюста заявил о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 127

Ни одна страна мира в своих основополагающих документах не имеет подобных положений.

Глава Минюста заявил о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Глава Минюста РФ Константин Чуйченко признал необходимость пересмотра положения Конституции России о запрете государственной идеологии. Об этом он заявил в рамках дискуссии на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Вторая часть 13-й статьи российской Конституции запрещает государственную или обязательную идеологию в стране, однако, считает Чуйченко, придется решить данный вопрос.

Министр рассказал, что статья о запрете госидеологии пришла на смену статье о руководящей и направляющей силе Коммунистической партии СССР. В этой связи, отметил он, статья была частично оправдана. Принята она была по совету «партнеров», добавил он.

«В принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет», — прокомментировал Чуйченко.

Статья 13 Конституции РФ обеспечивает идеологическое многообразие в стране. Согласно ей, ни одна идеология не может считаться главенствующей и основной, а все объединения имеют одинаковые и равные права перед законом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин анонсировал большую приватизацию в России.

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