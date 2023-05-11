В Европарламенте рассмотрят принятие закона об искусственном интеллекте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22

Первая версия проекта была предложена в 2021 году и с тех пор в нее были внесены более трех тысяч правок. Неужели компьютерный разум развивается быстрее закона?

В Европарламенте рассмотрят принятие закона об искусственном интеллекте

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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Депутаты профильных комитетов Европейского парламента запустили процесс согласования законодательства, которое смогло бы регулировать систему искусственного интеллекта. Европейский рынок предварительно принял решение взять компьютерный разум под свой контроль.

В документе отмечается, что правила пользования ИИ будут первыми в мире и смогут регулировать его работу. Кроме того, ведомственные комитеты ЕП приняли мандат на переговоры для согласования правил ИИ. Финальный текст закона будут обнародован после проведенных с Советом ЕС дебатов.

Отмечается, что первая версия законопроекта была внесена еще в 2021 году. К сегодняшнему дню она потерпела более трех тысяч поправок, в которых депутаты выступают гарантом того, что система машинного разума останется под надежным контролем людей.

Известно, что на данной стадии европейские депутаты пытаются дать искусственному интеллекту определение, которое удовлетворяло бы его настоящие и будущие формы. Важной задачей остается исключить риски для безопасности человека при его использовании.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученый покончил с собой после диалога с ИИ.

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