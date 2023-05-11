Жительница Москвы задержана по подозрению в убийстве четырехлетнего сына

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 304

Следственные группы работают в одном из квартир в доме на Рублевском шоссе.

Жительница Москвы задержана по подозрению в убийстве четырехлетнего сына

Фото: www.globallookpress.com / Сергей Коньков

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Жительница Москвы задержана по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. По данным 5-tv.ru, трагедия произошла в одной из квартир на Рублевском шоссе.

По данным столичной прокуратуры, на теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. Предварительно, нанести их могла именно мать мальчика.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Координирует работу правоохранительей зампрокурора Западного административного округа Москвы Сослан Хубулов.

Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего».

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