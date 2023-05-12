Талая вода затопила поселки в нескольких регионах: людей эвакуируют на лодках

Жители сразу нескольких регионов оказались в окружении паводка.

И начнем с криков о помощи жителей сразу нескольких регионов, которые оказались в окружении паводка.

В Якутии затопило несколько поселков, а в самой столице региона назревает экологическая катастрофа. На окраине города большая вода накрыла частные дома. Сильный поток затапливает дома и участки, размывает дороги и мосты.

Не лучше ситуация в Бурятии. Там оказались отрезаны несколько поселков. От весеннего паводка страдают и в Кемеровской области. Спасателям приходится на лодках вывозить жителей, чьи дома затопило. И такая ситуация повторяется каждую весну.

Люди из отдаленных городов и деревень просят власти обратить внимание на проблему.