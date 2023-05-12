Талая вода затопила поселки в нескольких регионах: людей эвакуируют на лодках
В Кузбассе жителей поселков эвакуируют на лодках из-за паводка
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Жители сразу нескольких регионов оказались в окружении паводка.
И начнем с криков о помощи жителей сразу нескольких регионов, которые оказались в окружении паводка.
В Якутии затопило несколько поселков, а в самой столице региона назревает экологическая катастрофа. На окраине города большая вода накрыла частные дома. Сильный поток затапливает дома и участки, размывает дороги и мосты.
Не лучше ситуация в Бурятии. Там оказались отрезаны несколько поселков. От весеннего паводка страдают и в Кемеровской области. Спасателям приходится на лодках вывозить жителей, чьи дома затопило. И такая ситуация повторяется каждую весну.
Люди из отдаленных городов и деревень просят власти обратить внимание на проблему.
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