Щемящее сердце видео: детеныша овцебыка спасли на Таймыре

Щемящее сердце видео пришло с Таймыра. Рабочие алмазодобывающей компании увидели рядом с зимником замерзающего голодного детеныша овцебыка. Он испуганно прижимался к телу погибшей матери.

В итоге малыша приютили, напоили молоком и связались с Красноярским зоопарком — там согласились забрать теленка. Осталось решить только юридические вопросы с новой пропиской.