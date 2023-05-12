Щемящее сердце видео: детеныша овцебыка спасли на Таймыре
Малыш испуганно прижимался к телу погибшей матери. Его напоили молоком и приютили.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Steven J. Kazlowski; 5-tv.ru
Щемящее сердце видео пришло с Таймыра. Рабочие алмазодобывающей компании увидели рядом с зимником замерзающего голодного детеныша овцебыка. Он испуганно прижимался к телу погибшей матери.
В итоге малыша приютили, напоили молоком и связались с Красноярским зоопарком — там согласились забрать теленка. Осталось решить только юридические вопросы с новой пропиской.
Читайте также
+8° 767 мм рт. ст.
87%
87%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?