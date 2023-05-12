Щемящее сердце видео: детеныша овцебыка спасли на Таймыре

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Малыш испуганно прижимался к телу погибшей матери. Его напоили молоком и приютили.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Steven J. Kazlowski; 5-tv.ru

Щемящее сердце видео пришло с Таймыра. Рабочие алмазодобывающей компании увидели рядом с зимником замерзающего голодного детеныша овцебыка. Он испуганно прижимался к телу погибшей матери.

В итоге малыша приютили, напоили молоком и связались с Красноярским зоопарком — там согласились забрать теленка. Осталось решить только юридические вопросы с новой пропиской.

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