Во мгле: Екатеринбург затянуло густым смогом от лесных пожаров

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Екатеринбург затянуло густым смогом от лесных пожаров

Фото, видео: © РИА Новости / Сорокин Донат; 5-tv.ru

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В столицу Урала пришел дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области.

Екатеринбург окутал удушливый смог, жители города жалуются на сильный запах гари. В столицу Урала пришел дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области.

В некоторых районах завеса настолько плотная, что ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Местный Роспотребнадзор сообщил, что в смоге содержатся опасные вещества. Поэтому жителям Екатеринбурга рекомендовали вспомнить ковидный дресс-код и вновь носить маски и респираторы. А еще закрыть окна и пить больше воды.

Прогнозы пока неутешительные — смог задержится в городе минимум до начала следующей недели.

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