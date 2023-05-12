На даче Маяковского нашли чудо техники XIX века и похожий на DVD ретродиск

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Один из самых известных российских и советских поэтов любил коротать вечера за просмотром кино и бокалом вина, выяснили реставраторы его дома под Петербургом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia; 5-tv.ru

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Владимир Маяковский коротал время на даче за вином и просмотром кино. Такие выводы сделали историки, изучив находки, которые обнаружили под Петербургом — в доме, где часто бывал поэт.

Сейчас там идет реставрация, в ходе которой специалисты нашли несколько уникальных вещей. Среди них — упаковка от электротахоскопа — киносистемы, которую изобрели в XIX веке.

Она приводила в движение картинки и фотографии, создавая эффект киноленты. И считалась чудом техники! Нашелся и ретродиск. Выглядит почти как DVD — тоже круглый, только из бумаги.

И это не все ценные артефакты. Также посчастливилось найти газету с портретом Чехова, бутылку из-под вина, каталог товаров, страничку из журнала мод с иконой стиля того времени, а еще — множество рукописных записей, которые только предстоит расшифровать.

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