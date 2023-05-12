Появились подробности о состоянии попавшей в реанимацию Марины Гридасовой
Марина Гридасова находится в тяжелом состоянии
Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия-19 » 2019г.
Звезду сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» нашли голой на улице в Петербурге и доставили в больницу с сильным переохлаждением.
Актриса Марина Гридасова находится в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в медицинских кругах.
По его данным, звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» дышит самостоятельно. Если самочувствие артистки не будет ухудшаться, то в начале следующей недели ее переведут из реанимации в общее отделение.
Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Перед этим ее нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице, получила сильное переохлаждение. По предварительным данным, также 63-летняя артистка могла быть была избита — у нее якобы диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Есть версия, что артистку изнасиловали.
Звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» поступила в больницу без сознания. Установление ее личности сильно затянулось из-за отсутствия при ней документов — процедура заняла больше недели. За это время пресса написала о внезапном исчезновении Мариной Гридасовой, начались поиски. В итоге ее нашли в ожоговой реанимации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие первые слова произнесла Марина Гридасова, когда очнулась в реанимации.
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