Стали известны первые слова очнувшейся в реанимации Марины Гридасовой

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Игорь Рязов
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Подруга Марины Гридасовой рассказала о ее первых словах после попадания в реанимацию

Стали известны первые слова очнувшейся в реанимации Марины Гридасовой

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2019 г.

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Звезду сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» обнаружили голой и избитой на улице в Петербурге. Сейчас она остается в больнице.

Актриса Марина Гридасова пришла в сознание и в первую очередь поблагодарила всех причастных к ее спасению и поискам. Об этом 5-tv.ru рассказала подруга звезды сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», пожелавшая остаться анонимной.

«Она сказала „спасибо“, когда врач передал, что ее все искали. Она сказала тихо: „Спасибо!“. Вот и все», — сообщила приятельница Марины Гридасовой.

Подруга актрисы добавила, что сейчас почти нет информации о состоянии ее здоровья. Дело в том, что врачи не могут поделиться такими сведениями ни с кем, кроме родственников.

По словам собеседницы 5-tv.ru, к знаменитости пытался попасть ее троюродный брат. Однако вряд ли его пустили из-за наличия в больнице ковидных пациентов и особых правил посещения.

«Человек она очень хороший, очень добрый, очень славный, отзывчивый — великолепный человек. Красивая женщина. Ничего про нее не могу сказать плохого. У нее много друзей. Слава богу, мы все как-то объединились, и она нашлась. Естественно, желаем ей только здоровья», — добавила подруга актрисы.

Марина Гридасова попала в больницу 2 мая. Перед госпитализацией ее нашли голой в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, 63-летняя актриса была избита — у нее диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Возможно, артистку еще и изнасиловали.

Звезду «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» госпитализировали без сознания. Документов при ней не было, поэтому опознание сильно затянулось — оно заняло больше недели. За это время друзья Мариной Гридасовой успели забить тревогу, в СМИ появились сообщения о внезапном исчезновении артистки. В действительности, все время поисков она была в больнице без сознания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Марина Гридасова находится в ожоговой реанимации и публиковал эксклюзивные подробности ее госпитализации.

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