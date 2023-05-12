Протезирование Костомарова планируется только в России

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку и даже впервые обратился к россиянам на свой странице в социальной сети. Накануне в ряде СМИ появилась информация, что пережившего ампутацию и много операций спортсмена тайно выписали из столичной «Коммунарки» и якобы на спецмашине увезли в аэропорт и отправили для дальнейшего лечения и протезирования за границу. Среди вариантов обсуждались, как Израиль, так и Германия.

По данным 5-tv.ru, Костомаров не покидал стен «Коммунарки». В настоящее время врачами продолжается лечение, реабилитация и восстановление знаменитости. Также подбираются центры в России, где можно будет пробовать установить протезы. Но это произойдет только тогда, когда организм Романа будет готов на 100% и строго под наблюдением врачей, которые его спасали с момента госпитализации.

Что касается иностранного участия в лечении спортсмена, то приезд в Москву специалистов из-за рубежа никто не исключает, как и доставку протезов не российского производства.