Индия решила вернуть себе вывезенные Британской империей драгоценности

Одна из главных ценностей сейчас хранится в лондонском Тауэере.

Индия планирует старт кампании по возвращению вывезенных Британской империей ценностей. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — говорится в сообщении.

В частности, Нью-Дели хочет вернуть один из самых известных на планете бриллиантов под названием «Кохинор», который сейчас находится в королевской короне и выставляется в лондонском Тауэре.

Процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.

Индия была британской колонией с 1858 по 1947 годы. Однако 15 августа 1947 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру провозгласил независимость страны от британской короны и поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг.

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