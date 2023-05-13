«Время не властно»: Климова опубликовала обнаженную фотосессию с цветами

Самые пикантные части тела знаменитость прикрыла букетами сирени.

Популярная актриса Екатерина Климова поделилась кадрами новой и довольно пикантной фотосессии в личном блоге. Знаменитость призналась, что обожает, когда в Москве зацветает сирень, а во всех цветочных магазинах начинают продавать пионы.

На фото звезда театра и кино пристала в окружении цветов. Климова разделась, а самые пикантные части тела прикрыла букетами сирени.

Поклонников очень порадовала публикация артистки, от них посыпались восхищенные комментарии.

«Сирень — романтичный цветок»;

«Над вами время не властно»;

«Прекрасная», — написали подписчики.

Несмотря на свой возраст, Климова продолжает удивлять своей красотой и талантом. Своим примером она показывает, что 45 лет — это всего лишь цифра, а настоящая красота кроется внутри человека. Каждый может сохранять свою молодость, если будет следовать здоровому образу жизни и не забывать о своих увлечениях и страстях.

Также артистка известна благотворительной деятельностью и участием в общественной жизни. Он помогает нуждающимся детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети.