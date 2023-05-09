«У меня атаческая паника»: дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 30

Дочь Екатерины Климовой рассмешила Интернет своими актерскими навыками

«У меня атаческая паника»: дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

У маленькой Беллы уже начинают проявляться актерские способности.

Перед началом майских праздников российская актриса Екатерина Климова вместе с детьми отправилась в отпуск. Каникулы для семилетней дочери звезды закончились быстрее, чем этого хотелось, поэтому она шокировала маму своим заявлением. Об этом актриса рассказала в социальных сетях.

Климова поспешила поделиться забавным видео, на котором ее младшая дочь драматично грустит об окончании выходных.

«Я не знаю просто, что мне сейчас делать, у меня атаческая паника, я не знаю, что мне делать», — делилась эмоциями малышка, прикладывая руку ко лбу для более яркого эффекта отчаяния.

Очевидно, что семилетняя Белла подразумевала паническую атаку, но с этим состоянием ребенку пока сталкиваться рано. Подписчики Екатерины Климовой шутку оценили, написав, что в семье растет маленькая актриса, которая займет в кадре место звездной мамы.

Отцом Беллы в 2015 году стал актер Гела Месхи. Спустя четыре года после рождения ребенка Климова развелась с супругом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климова рассекретила новый роман, но называть имя партнера не стала.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

13:30
«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
13:18
«У меня атаческая паника»: дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети
13:10
«Создают культ нацистским пособникам»: Путин о западной элите
13:01
Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
12:51
Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
12:45
«Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео