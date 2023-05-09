«У меня атаческая паника»: дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети
Дочь Екатерины Климовой рассмешила Интернет своими актерскими навыками
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
У маленькой Беллы уже начинают проявляться актерские способности.
Перед началом майских праздников российская актриса Екатерина Климова вместе с детьми отправилась в отпуск. Каникулы для семилетней дочери звезды закончились быстрее, чем этого хотелось, поэтому она шокировала маму своим заявлением. Об этом актриса рассказала в социальных сетях.
Климова поспешила поделиться забавным видео, на котором ее младшая дочь драматично грустит об окончании выходных.
«Я не знаю просто, что мне сейчас делать, у меня атаческая паника, я не знаю, что мне делать», — делилась эмоциями малышка, прикладывая руку ко лбу для более яркого эффекта отчаяния.
Очевидно, что семилетняя Белла подразумевала паническую атаку, но с этим состоянием ребенку пока сталкиваться рано. Подписчики Екатерины Климовой шутку оценили, написав, что в семье растет маленькая актриса, которая займет в кадре место звездной мамы.
Отцом Беллы в 2015 году стал актер Гела Месхи. Спустя четыре года после рождения ребенка Климова развелась с супругом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климова рассекретила новый роман, но называть имя партнера не стала.
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