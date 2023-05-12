Мать Алисы Казьминой пообещала скорое возвращение пропавшей с 2022 года дочери

Последний раз журналистку и модель Алису Казьмину видели на публике в 2022-м, когда она приходила на телевизионное шоу.

Тогда тяжелобольная экс-супруга футболиста Андрея Аршавина шокировала общественность тем, что у нее провалился нос из-за некроза. Теперь мать знаменитости Наталья Сарычева прервала молчание и рассказала, что же происходит с ее дочерью.

«С Алисой уже все нормально. Она восстанавливается», — цитирует ее «Абзац».

Она также пообещала, что вскоре Казьмина самостоятельно все расскажет. Бывшая жена спортсмена по-прежнему скрывается от посторонних глаз: она не выходит на связь, не общается с друзьями и не ведет социальные сети.

Многие предполагают, что модель делает все возможное для того, чтобы восстановить нос с помощью пластики. В последний раз журналистка рассказывала, что ей поставили диагноз — одна из последних стадий сифилиса.

В этой трагедии Алиса стала винить свою мать и первого мужа. При этом на ментальное здоровье журналистки сильно повлияла судебная тяжба со свекровью из-за квадратных метров.

Казьмина отказывалась съезжать из чужого дома, а в итоге бывшая свекровь подала на нее в суд. Возможно, знаменитость замкнулась в себе еще больше после страшных изменений во внешности, ведь у некогда востребованной модели провалился нос из-за некроза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Юлия Барановская и Андрей Аршавин отметили день рождения дочери за одним столом.

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