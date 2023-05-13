Лолита Милявская пропала из соцсетей, а потом объявилась не в России
Певица Лолита уехала из России в Болгарию, чтобы отдохнуть с родными
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
На опубликованном видео певица разлеглась на аккуратно постриженной лужайке вместе с любимым псом.
Знаменитая российская певица Лолита Милявская активно ведет личный блог, однако последние несколько дней артистка исчезла с радаров и перестала появляться в социальных сетях, чем не на шутку взволновала подписчиков.
И только сегодня Лолита сообщила, что решила отдохнуть в своем загородном доме, который находится в Болгарии. Певица выложила видео, снятое на фоне коттеджа.
В кадре знаменитость разлеглась на траве вместе с любимым питомцем — псом по кличке Боцман. Собака живет в доме певицы, но всегда радостно встречает хозяйку.
Участок в Болгарии Милявская приобрела несколько лет назад, еще будучи в браке с Дмитрием Ивановым. Они вместе построили дом, баню, беседку и привели в ухоженный вид территорию. Тогда исполнительница хвалила экс-супруга за то, что он лично занимался всем ландшафтным дизайном. Еще до свадьбы артистка заключила с Ивановым брачный договор, поэтому после развода коттедж остался в ее собственности, теперь она приезжает сюда одна.
Еще зимой звезда перевезла в Болгарию 23-летнюю дочь Еву и 80-летнюю маму. Милявской с трудом удалось переселить родных из Киева, какое-то время они жили в Москве. Однако потом артистка приняла решение, что лучше всего им будет за границей. Теперь певица стала чаще летать за рубеж, чтобы повидаться с близкими.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита рассказала, как добилась от пятого мужа брачного контракта.
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