Лолита Милявская пропала из соцсетей, а потом объявилась не в России

На опубликованном видео певица разлеглась на аккуратно постриженной лужайке вместе с любимым псом.

Знаменитая российская певица Лолита Милявская активно ведет личный блог, однако последние несколько дней артистка исчезла с радаров и перестала появляться в социальных сетях, чем не на шутку взволновала подписчиков.

И только сегодня Лолита сообщила, что решила отдохнуть в своем загородном доме, который находится в Болгарии. Певица выложила видео, снятое на фоне коттеджа.

В кадре знаменитость разлеглась на траве вместе с любимым питомцем — псом по кличке Боцман. Собака живет в доме певицы, но всегда радостно встречает хозяйку.

Участок в Болгарии Милявская приобрела несколько лет назад, еще будучи в браке с Дмитрием Ивановым. Они вместе построили дом, баню, беседку и привели в ухоженный вид территорию. Тогда исполнительница хвалила экс-супруга за то, что он лично занимался всем ландшафтным дизайном. Еще до свадьбы артистка заключила с Ивановым брачный договор, поэтому после развода коттедж остался в ее собственности, теперь она приезжает сюда одна.

Еще зимой звезда перевезла в Болгарию 23-летнюю дочь Еву и 80-летнюю маму. Милявской с трудом удалось переселить родных из Киева, какое-то время они жили в Москве. Однако потом артистка приняла решение, что лучше всего им будет за границей. Теперь певица стала чаще летать за рубеж, чтобы повидаться с близкими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита рассказала, как добилась от пятого мужа брачного контракта.