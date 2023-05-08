«Уже после»: Лолита рассказала, как добилась от пятого мужа брачного контракта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Лолита подписала брачный контракт с пятым мужем Ивановым после брака

«Уже после»: Лолита рассказала, как добилась от пятого мужа брачного контракта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После одной трагедии знаменитость поняла, что надеяться нужно только на себя.

Певица Лолита Милявская и ее бывший супруг Дмитрий Иванов расстались почти три года назад. До этого пара прожила вместе около десяти лет, однако отношения закончились из-за скандала — муж изменил вокалистке и попал в дурную компанию. Расставание оказалось тяжелым для звезды, но вовсе не из-за душевных терзаний. Бывшим супругам пришлось судиться из-за раздела имущества. Иванов мечтал оспорить брачный договор, который оформила знаменитость.

Сейчас все невзгоды позади, но иногда певица возвращается к прошлому и рассказывает новые подробности поклонникам. Оказывается, у исполнительницы уже был негативный опыт со вторым мужем, который после развода оставил экс-супругу с пустыми руками. Тогда Милявская решила, что без контракта замуж выходить нельзя.

«Могу сказать, как получила брачный контракт. Что-то надо было подписать у нотариуса. Она посмотрела на меня и сказала: „Подпишите брачный контракт. У моей дочери он есть“. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — рассказала певица в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Стоит отметить, что разрыв с пятым мужем не сломил Лолиту. Она не стала горевать из-за неудавшегося брака, а решила преобразиться: сменила имидж, сделала пластическую операцию, поменяла отношение к миру. Сейчас звезда очень популярна среди мужского пола. Однако сердце вокалистки занято — его покорил молодой поклонник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие мужчины больше не интересуют Лолиту.

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