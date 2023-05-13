«Ты особенная»: Лютаева показала заплаканную дочь в день ее 35-летия

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Полина Долгова
Полина Долгова 65

Актриса Лютаева показала фото заплаканной дочери Агнии Дитковските

«Ты особенная»: Лютаева показала заплаканную дочь в день ее 35-летия

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Кадры были сделаны во время съемок фильма, в котором артистка выступила режиссером.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева опубликовала неожиданные фотографии своей дочери актрисы Агнии Дитковските в день ее 35-летия. Бывшая свекровь Алексея Чадова сопроводила публикацию обращением к наследнице в социальной сети.

«А я всегда знала, что ты — особенная, ни на кого не похожая! Будь счастлива! Люблю тебя, Агнюша! Мирного неба и солнца в каждом уголке твоего сердца!» — написала в посте Татьяна.

Кадры получились эмоциональными. Они были сделаны во время съемок фильма «Единица Монтевидео», режиссером которого стала Лютаева.

«Нестандартная, загадочная и очень женственная»;

«На первой фотографии такая же красивая, как вы»;

«Да, Агния совершенно невероятная!» — согласились подписчики.

Свою дочь звезда фильма «Гардемарины, вперед!» родила от первого мужа, литовского поэта-песенника Олегаса Дитковскис. Еще у Лютаевой есть 24-летний сын Доминик от режиссера Рокаса Раманаускаса.

Сама Агния — многодетная мать. Она воспитывает восьмилетнего сына Федора от актера Алексея Чадова, у артистки также есть шестилетняя дочь Ника, отца которой она скрывает, и годовалый ребенок от нынешнего избранника Богдана Панченко. Пол и имя малыша родители держат в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лютаева показала своих внуков от Дитковските.

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