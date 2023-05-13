Россиян предупредили о новом виде мошенничества с помощью нейросетей и дипфейков

Для того чтобы кибер-преступники не плодились, нужно научиться правильно применять искусственный интеллект.

Интернет-мошенники в России стали применять для своих корыстных целей новую тактику с использованием нейросетей и дипфейков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Генеративные сети, связанные с картинками и голосом, могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того, чего не было, — дипфейков. И они вполне могут использоваться в мошенничестве», — говорит эксперт.

По его словам, было много случаев, когда хакеры создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на несуществующую страничку. А в последнее время стала популярна точно такая же ловушка, но только с видео, так как люди перестали доверять картинкам.

Нейросети также популярны среди кибермошенников, особенно в наше время, когда вокруг этого создан такой ажиотаж.

«Тот же чат-бот ChatGPT доступен в веб-интерфейсе, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются», — заключил Тушканов.

Эксперт считает, что миру нужно научиться правильно применять ИИ-технологии, чтобы мошенники не плодились. Например, в каких-то странах заставляют предупреждать, что ты говоришь не с человеком, а с роботом, или подписывать сгенерированную картинку.

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