«Будем надеяться»: появились новые подробности о состоянии Глеба Панфилова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 118

Марк Варшавер: у Глеба Панфилова обнаружили воспаление легких на фоне инсульта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Константин Кокошкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость попал в больницу с инсультом. В каком он состоянии и что говорят врачи?

Медики делают хорошие прогнозы касаемо состояния режиссера Глеба Панфилова, однако у звезды началось воспаление легких. Об это сообщил заслуженный деятель искусства России, директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Прогнозы хорошие, он уже отвечает на вопросы, которые ему задают — первое. Второе — к сожалению, воспаление легких у него обнаружилось кроме не очень сильного инсульта, слава богу. Состояние неудовлетворительное. Будем надеяться, что все будет хорошо, сказали мне врачи», — заявил он.

Ранее стало известно, что 88-летний Панфилов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. Врачи заподозрили у него нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

В январе этого года умерла любимая супруга режиссера Инна Чурикова. Ей было 79 лет. В последние годы жизни знаменитость много болела, но не рассказывала о своем диагнозе.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности попавшей в реанимацию Марины Гридасовой.

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