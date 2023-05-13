Как подготовить велосипед к летнему сезону: полезные советы по уходу

Обслуживание и уход за любым видом транспорта — это важное дело, которое нельзя игнорировать. Сейчас по всей России уже начался велосипедный сезон, поэтому URA.RU рассказал, как правильно подготовить свой велосипед к предстоящем летнему сезону.

С чего стоит начать?

Прежде всего необходимо вымыть велосипед, для того чтобы обнаружить основные повреждения, которые нужно будет исправить: погнутую спицу или слетевшую цепь. Несколько правил правильного мытья транспортного средства:

чтобы вымыть колеса, необходимо опустить их в большую емкость с водой и постепенно прокручивать их, чтобы убрать грязь.

раму велосипеда можно помыть под струей воды или с помощью губки. Если загрязнений мало, то можно протереть мягкой стороной губки. А если грязь затвердела, нужно тщательно вычистить ее жесткой стороной губки.

покрышки стоит промыть под горячей струей воды. Затем их необходимо протереть губкой.

обода и спицы также можно промыть под струей воды с несильным напором или просто протереть тряпкой.

цепь необходимо протереть влажной тряпкой, а затем нанести на нее очищающее средство. Спустя несколько минут вновь протереть ее влажной тряпкой, а затем сухой.

Важная деталь в обслуживании велосипеда — это уход за трансмиссией, которая включает в себя переключатели, цепи, педали и другое.

Чтобы определить состояние цепи, необходимо воспользоваться несколькими способами для ее измерения:

Специальный калибр. Они показывают удлинение в процентах. Необходимо просто вставить этот инструмент в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

Можно также измерить с помощью штангенциркуля 119 мм. Его необходимо вставить в цепь внутренними губками и раздвинуть их до упора. Если результат от 119,7 до 120,6 мм то, замена не требуется. Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется. А если более 120,9 мм — нужно заменить и цепь, и кассету.

Измерить цепь можно рулеткой или линейкой. Это один из самых простых способов из подручных материалов. Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма. Обычно измеряют длину 24-х звеньев. Если показывает 304,8 мм — новая цепь. От 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.

Как правильно настроить тормоза?

Безопасность на дорогах позволит повысить контроль за состоянием тормозов. Необходимо обращать внимание на некоторые важные элементы:

Стоит очищать тормозные колодки от грязи с помощью тряпочки.

Нужно обратить внимание на износ и частицы сплава, которые сдираются с обода и застревают в колодке. Именно это значительно снижает эффективность торможения.

Важно также следить за тем, как колодки прилегают поверхностью к ободу. При нажатии тормоза они должны касаться его одновременно.

Тормоза должны жестко фиксировать колеса.

Как натянуть спицы на колесе?

для начала нужно смазать соединения, а затем установить спицы с противоположной стороны, на которой закреплен углубленный фланец.

во время заполнения спицами заднего колеса следует устанавливать их справа от втулки.

при установке спицы она закручивается на два оборота.

Как отрегулировать седло?

Стоит учитывать, что высота должна быть такой, чтобы нога свободно доставала пяткой до педали в нижнем положении. Чтобы зафиксировать его в нужном положении необходимо открутить болт в подседельном узле рамы и отрегулировать седло на комфортную высоту.

Если учитывать эти небольшие, но очень важные советы, то катание на велосипеде будет не только комфортным, но и безопасным.

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