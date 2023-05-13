Как подготовить велосипед к летнему сезону: полезные советы по уходу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Для безопасного катания необходимо, чтобы все детали велосипеда были в нормальном техническом состоянии.

Как подготовить велосипед к летнему сезону: полезные советы по уходу

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Обслуживание и уход за любым видом транспорта — это важное дело, которое нельзя игнорировать. Сейчас по всей России уже начался велосипедный сезон, поэтому URA.RU рассказал, как правильно подготовить свой велосипед к предстоящем летнему сезону.

С чего стоит начать?

Прежде всего необходимо вымыть велосипед, для того чтобы обнаружить основные повреждения, которые нужно будет исправить: погнутую спицу или слетевшую цепь. Несколько правил правильного мытья транспортного средства:

  • чтобы вымыть колеса, необходимо опустить их в большую емкость с водой и постепенно прокручивать их, чтобы убрать грязь.
  • раму велосипеда можно помыть под струей воды или с помощью губки. Если загрязнений мало, то можно протереть мягкой стороной губки. А если грязь затвердела, нужно тщательно вычистить ее жесткой стороной губки.
  • покрышки стоит промыть под горячей струей воды. Затем их необходимо протереть губкой.
  • обода и спицы также можно промыть под струей воды с несильным напором или просто протереть тряпкой.
  • цепь необходимо протереть влажной тряпкой, а затем нанести на нее очищающее средство. Спустя несколько минут вновь протереть ее влажной тряпкой, а затем сухой.

Важная деталь в обслуживании велосипеда — это уход за трансмиссией, которая включает в себя переключатели, цепи, педали и другое.

Чтобы определить состояние цепи, необходимо воспользоваться несколькими способами для ее измерения:

  • Специальный калибр. Они показывают удлинение в процентах. Необходимо просто вставить этот инструмент в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.
  • Можно также измерить с помощью штангенциркуля 119 мм. Его необходимо вставить в цепь внутренними губками и раздвинуть их до упора. Если результат от 119,7 до 120,6 мм то, замена не требуется. Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется. А если более 120,9 мм — нужно заменить и цепь, и кассету.
  • Измерить цепь можно рулеткой или линейкой. Это один из самых простых способов из подручных материалов. Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма. Обычно измеряют длину 24-х звеньев. Если показывает 304,8 мм — новая цепь. От 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.

Как правильно настроить тормоза?

Безопасность на дорогах позволит повысить контроль за состоянием тормозов. Необходимо обращать внимание на некоторые важные элементы:

  • Стоит очищать тормозные колодки от грязи с помощью тряпочки.
  • Нужно обратить внимание на износ и частицы сплава, которые сдираются с обода и застревают в колодке. Именно это значительно снижает эффективность торможения.
  • Важно также следить за тем, как колодки прилегают поверхностью к ободу. При нажатии тормоза они должны касаться его одновременно.
  • Тормоза должны жестко фиксировать колеса.

Как натянуть спицы на колесе?

  • для начала нужно смазать соединения, а затем установить спицы с противоположной стороны, на которой закреплен углубленный фланец.
  • во время заполнения спицами заднего колеса следует устанавливать их справа от втулки.
  • при установке спицы она закручивается на два оборота.

Как отрегулировать седло?

Стоит учитывать, что высота должна быть такой, чтобы нога свободно доставала пяткой до педали в нижнем положении. Чтобы зафиксировать его в нужном положении необходимо открутить болт в подседельном узле рамы и отрегулировать седло на комфортную высоту.

Если учитывать эти небольшие, но очень важные советы, то катание на велосипеде будет не только комфортным, но и безопасным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербуржец на велосипеде доехал до Крыма.

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