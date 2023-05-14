Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Председатель Следственного комитета подчеркнул, что речь идет об экономической безопасности страны.

Идею национализации основных отраслей российской экономики выдвинул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Он указал, что речь идет об экономической безопасности страны в условиях проведения спецоперации по защите Донбасса.

«А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — предложил он.

До этого, в феврале, постановление о национализации имущества украинских предпринимателей приняли парламентарии Госсовета Республики Крым. Список включил в себя около 500 объектов спортивной и туристической инфраструктуры, банки и различные предприятия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.