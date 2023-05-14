Победительницу Евровидения обвинили в «краже песни» у украинской певицы

Шведская исполнительница Loreen пока не комментирует происходящий вокруг ее победы скандал.

Победительницу «Евровидения-2023» обвинили в плагиате песни украинской певицы. Пользователи Twitter заметили, что композиция Loreen «Tattoo» подозрительно похожа на трек «В плену» исполнительницы Мики Ньютон.

«Это точно плагиат»;

«С первого аккорда я подумал, что что-то не так», — сходятся во мнениях интернет-пользователи.

Мика Ньютон выпустила свою песню в далеком 2005 году. Она сразу же стала хитом, так как звучала в популярном российском сериале «Кадетство». Мотив и припев этой старой песни очень напомнили публике песню победительницы Евровидения.

Loreen получила максимальные баллы от жюри в большинстве стран. На конкурсе певица представляла Швецию и принесла своей стране победу уже второй раз. В прошлый раз Loreen становилась победителем Евровидения в 2012 году.

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