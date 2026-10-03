Россия и США обсуждают крупную нефтяную сделку

Россия и США расширили переговоры по урегулированию конфликта на Украине, включив в них возможную крупную сделку в нефтяной сфере. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По данным издания, стороны могут обсуждать зарубежные активы «ЛУКОЙЛа». Речь идет о целой сети объектов в разных странах, включая автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие заводы и месторождения.

Возможная сделка может затронуть, в частности, АЗС «ЛУКОЙЛа» в США, НПЗ в Восточной Европе и добывающие проекты в других регионах.

Как утверждают источники NYT, идея такой договоренности появилась еще до фактического завершения боевых действий на Украине.

Российские и американские власти эту информацию пока официально не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал нелепым предложение прекратить удары по кораблям ВСУ в обмен на остановку атак на российские НПЗ.

По словам главы государства, российской стороне предлагают отказаться от ударов по судам, чтобы они могли перевозить гражданские грузы, в том числе сельскохозяйственную продукцию. При этом Путин отметил, что ограничения в отношении российской нефти и нефтепродуктов при этом сохраняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.