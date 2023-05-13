Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Украинский лидер такую же надменность проявил и в вопросе о возможности диалога с Владимиром Путиным.

Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Angelo Carconi

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативы Ватикана в вопросе помощи по урегулированию конфликта в стране и заявил, что Киев в посредниках не нуждается. Все это он высказал в эфире одной из программ на итальянском телеканале RAI.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — ответил глава киевского режима на соответствующий вопрос.

Кроме того, он отверг возможность диалога в случае необходимости с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что говорить ему с российским лидером «не о чем».

Мнение Зеленского о возможности возобновления переговоров Киева и Москвы то и дело меняется. К примеру, в октябре прошлого года украинский лидер ввел в действие решения Совета национальной безопасности о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Позднее он вновь заявил о готовности к переговорам, но выдвинул условия. Все это он назвал неким «мирным планом». В Кремле же отметили, что условия Зеленского в «мирном плане» не соответствуют нынешним реалиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Грузия вопреки угрозам НАТО налаживает отношения с РФ.

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