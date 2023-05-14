«Сам романтику загубил»: Корзин о неудавшейся любви на «Фабрике звезд»

Музыкальное шоу подарило российскому шоу-бизнесу много талантливых исполнителей, которые помимо творчества пытались налаживать свою личную жизнь.

Участник «Фабрики звезд-6» Алексей Корзин вспомнил о неудавшихся любовных отношениях на музыкальном шоу. Благодаря проекту он повстречал Александру Гуркову, к которой у него возникло чувство симпатии.

«Мы хорошо общались. Очень романтично проводили последние дни на „Фабрике…“ Помню, мы сидели под пледиком в саду что-то обсуждали», — рассказал солист группы «Челси» в интервью YouTube-каналу Яны Чуриковой.

Но дальше отношения не стали развиваться. Хотя вместе они участвовали в гастрольном туре. Гуркова увлеклась другим участником «Челси» Романом Архиповым. Но ненависти из-за этого к нему у Корзина не возникло. Возможно, он предположил, что у него на самом деле и не было к девушке сильных чувств, или же была только дружеская симпатия.

«У Сашки были отношения с Ромой в туре. Но не помню, чтобы меня это задевало. После того, как я ушел из проекта, все, что вокруг происходило, так меня захватило, что сам всю эту романтику загубил», — добавил он.

Историю о несостоявшихся отношениях Корзин вспомнил не из-за того, что он пожалел о случившемся. Нахлынула ностальгия. Сейчас же он счастлив в браке и воспитывает двоих детей.

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