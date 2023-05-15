Чадов ответил на слухи о том, что сын от Дитковските живет вместе с ним

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Чадов опроверг слухи о том, что сын от Дитковските живет вместе с ним

Чадов ответил на слухи о том, что сын от Дитковските живет вместе с ним

Фото: Instagram* / alexeychadovofficial

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Актер не считает, что развод с женщиной должен обязательно отдалять мужчину от совместного ребенка.

Актер Алексей Чадов ответил на слухи о том, что восьмилетний сын от актрисы Агнии Дитковските Федор после развода переехал жить к нему. В беседе с изданием 7Дней.ru он объяснил, что действительно часто видится с наследником и проводит свободное время, но живут они раздельно.

«Я часто вожу сына в школу. Дорога занимает 45-50 минут, но я это делаю с удовольствием. Мы любим проводить время на свежем воздухе, гулять, играть в баскетбол, кататься на велосипедах. Еще мы ходим на прогулки с нашей собачкой и в лес жарить шашлыки», — рассказал Чадов.

Такая тесная связь с сыном, которая породила слух о совместном проживании, стала возможной благодаря тому, что знаменитость живет недалеко от бывшей жены. Поэтому он имеет возможность часто проводить время вместе с ребенком. Вместе с тем он рассказал, тяготит ли наследника к актерской профессии.

«Ему нравится и в театры ходить, и кино смотреть. Но пока тяги к актерской профессии я у него не вижу», — добавил он.

К слову, Чадов и Диктовските знакомы с 2006 года. Их отношения продлились три года. В 2012 году они поженились. Спустя два года в семье родился сын. Через год пара развелась. При этом экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. В 2021 году Чадов представил публике новую возлюбленную. Ей оказалась модель и преподаватель йоги Лейсан Галимовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Чадов чуть не погиб на съемках фильма.

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