Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Глава немецкой фракции «Левых» Вольфайль попал в скандал из-за флага Украины

Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Читайте нас в: Дзен Новости

Предложенная политиком идея не нашла отклика среди граждан, а наоборот — вызвала волну возмущения.

В Германии возмутились предложению председателя отделения Левой партии Филиппа Вольфайля вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в Берлине. Об этом сообщила газета Die Tageszeitung.

Единомышленники Вольфайля также предложили вывесить на здание «знамя мира» с антивоенными лозунгами на немецком, русском и украинском языках.

«Накануне партийного съезда в Левой партии разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — сказано в материале.

Инициативу политика не разделили и граждане страны. Они отметили, если это произойдет, то это станет позором.

«(Марксист Карл. — Прим. ред.)Либкнехт в гробу перевернется. Лучше всего было бы переименовать Дом Карла-Либкнехта в Степана Бандеры», — отметили некоторые с иронией.

В минувшее воскресенье Зеленский находился с рабочим визитом в Германии. В городе Аахен ему вручили премию имени Карла Великого, которая случайно упала. В этом он обвинил русских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Запад может сократить количество поставляемой техники и оружия на Украину.

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

4:03
Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины
3:47
В Госдуме назвали Зеленского «символом объединения Европы вокруг русофобии»
3:28
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
3:15
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельник, 15 мая
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
2:51
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции

Сейчас читают

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии Карла Великого на пол
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп