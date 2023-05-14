Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 42

Российские силы готовы отразить любый атаки националистов.

Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Поддержка Киева со стороны некоторых европейских стран может сократиться при неудачном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Есть некоторые государства, наверняка, которые думают об этом. Но они были не очень активными и на протяжении всего этого периода поддержки Украины», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Его цитирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Недавно Зеленский в интервью BBC рассказал, что ВСУ необходимо еще немного времени, прежде чем идти в контрнаступление, поскольку они могут потерять много живой силы. Также украинский лидер признался, что украинская армия испытывает недостаток некоторой военной техники со стороны Запада.

Ранее, писал 5-tv.ru, что экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал контрнаступление единственным шансом Зеленского сохранить власть.

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