Сотни россиян уже больше суток не могут улететь из Турции из-за задержки рейсов

Вот уже больше суток сотни российских пассажиров не могут улететь из Турции в российские города. По сообщениям авиаперевозчика, рейсы задержаны по техническим причинам. Такая же ситуация и в России — отпускники не могут вовремя вылететь в Анталию. После долгих часов ожидания и неопределенности у пассажиров сдают нервы, некоторым приходится обращаться к врачам.

«Понятное дело, что мы сегодня никуда не улетаем. Предложили варианты, один из которых, скорее всего, нерабочий, потому что билеты транзитом через Анкару являются недействительными», — рассказывает пассажирка задержанного рейса Екатерина.

Судя по данным онлайн-табло, некоторые рейсы вылетят минимум с десятичасовым опозданием. Этой ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, вместе с Росавиацией и представителями перевозчика они проверят, были ли предоставлены путешественникам вовремя еда, напитки и гостиница.